A Toscano Collezioni spazio alla solidarietà. Ecco le "Tre strade nel paesaggio"

"Tre strade nel paesaggio", un evento a favore del Progetto Pediatria Grosseto. Da Toscano Collezioni torna a battere forte il cuore della solidarietà: oggi alle 17,30 nella sala conferenze della fabbrica sartoriale Toscano in via Genova 5 a Grosseto, verranno presentate le opere originali di Armando Orfeo, Germanio Paolini e Carlo Bonazza realizzate per il Calendario Pediatria Grosseto 2025. Un’iniziativa di solidarietà promossa dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e di Principina a Mare per raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto, che quest’anno è arrivata alla sua ottava edizione. L’evento è organizzato da Toscano e sarà accompagnato dalle musiche del maestro Paolo Bernardini e presentato dalla giornalista Francesca Ciardiello. Il calendario con il suo grande formato, nei 12 mesi sfogliabili, raccoglie opere di varia natura, da quelle fotografiche a quelle pittoriche, in un caleidoscopio artistico che alterna paesaggio e sogno. Toscano, insieme a F.a.m, Scav Prema e Uscita di Sicurezza torna anche quest’anno a essere uno dei principali partner che sostengono il Calendario Pediatria Grosseto 2025 e la raccolta fondi. L’impegno di Toscano mira a far rendere ancora più efficiente quella che è già una punta di diamante dell’ospedale di Misericordia, ovvero il reparto di Pediatria e il Pronto Soccordo Pediatrico. Negli anni precedenti le vendite del calendario hanno permesso di donare nuove apparecchiature medicali per assistere i piccoli pazienti del reparto, ma anche materiale utile all’addestramento per il pronto intervento del personale medico e infermieristico.