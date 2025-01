A tavola per ringraziare il luogotenente Carito

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Sala piena di amiche e amici al Poderino 23 di Barbaruta per salutare l’amico carabiniere. Tutto esaurito alla cena di commiato per il pensionamento del luogotenente dei carabinieri Ivan Carito, evento organizzato dal Gruppo del vicinato di Castiglione della Pescaia per augurargli una felice e meritata pensione. Si è svolta presso il ristorante ’Il Poderino 23’, una cena di commiato in onore di Ivan Carito, che dopo 40 anni di onorato servizio nell’Arma, di cui 18 anni comandante della Stazione dei Carabinieri di Buriano, Vetulonia, Tirli, periodo in cui ha svolto 8 missioni all’estero (Bosnia, Kosovo, Albania, Iraq, Afghanistan, Cisgiordania, Etiopia, Eritrea), ha raggiunto il traguardo della pensione. Durante la serata, è stata consegnata una targa commemorativa a Ivan, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione.