"A scuola di Costituzione", nuovo progetto

La tredicesima edizione del progetto "A scuola di Costituzione", organizzata dal Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto in collaborazione con sezione Anpi "Palazzoli", ha quest’anno come tema l’equilibrio dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario nella Carta Costituzionale. Il primo seminario si è tenuto ieri nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, sul tema "Dalla lotta di Liberazione all’Assemblea Costituente". Anche quest’anno i protagonisti del progetto sono le ragazze e i ragazzi del Liceo Rosmini, dell’Isis Fossombroni, dell’Isis Leopoldo II di Lorena, e quelli del Polo Bianciardi.

Il seminario è stato introdotto dalla lezione magistrale del professor Davide Conti, storico, giornalista e perito della Procura di Bologna per la strage neofascista della Stazione del capoluogo emiliano. La lezione ha ricostruito gli avvenimenti storici che portarono dalla fine della seconda guerra mondiale, ai lavori dell’Assemblea Costituente fino alla promulgazione della Costituzione ed alla nascita della Repubblica. Giuseppe Corlito, referente del progetto per il Comitato per la Democrazia Costituzionale, e Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi "Palazzoli" hanno fatto i saluti inaugurali della nuova edizione del progetto educativo.