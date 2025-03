A Saturnia si racconta la bellezza

Vicinanza, bellezza, speranza: queste le parole chiave che sono risuonate negli ambienti del Polo culturale "Pietro Aldi" di Saturnia in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica "In Tema di emozioni. Arte e sostenibilità". In rassegna diciotto grandi immagini fotografiche, selezionate dal curatore Alessandro Corina e firmate da quattro professionisti di assoluto valore, il senese Bruno Bruchi, l’aretino Luca Cacioli e i grossetani Michele Guerrini e Francesco Nencini. I quattro hanno puntato i propri obiettivi verso paesaggi, natura, elementi architettonici, creando una panoramica sul territorio.

"Terra promessa, titolo del programma degli incontri 2025 del Polo culturale Aldi – ha detto Massimo Barbini, presidente di Tema Vita –, esprime la speranza in un mondo migliore, all’insegna di una maggiore serenità, in cui non si possa prescindere dalla riscoperta delle emozioni". "L’arte ha la straordinaria capacità di creare nuovi ponti, nuove relazioni – dice Corina –. Le foto creano un sentiero visivo attraverso i territori in cui opera Banca Tema e inducono il visitatore a celebrarne la bellezza". "Banca Tema – dice Francesco Gentili, vice presidente di Tema Vita – è impegnata a custodire e valorizzare l’identità e le radici delle sue comunità di riferimento". La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno (ingresso libero).