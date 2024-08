A Roccatederighi appuntamento con "Medioevo nel borgo"

L’estate regala un cartellone ricco di appuntamenti. Dopo l’evento "Calici sotto il Castello" che si è svolto ieri nella splendida cornice di Montemassi da oggi a domenica il borgo di Roccatederighi ospiterà per tre giorni la tradizionale festa "Medioevo nel borgo", durante la quale le strette vie e le piazzette del centro storico del paese si catapultano nel passato. Si potranno ammirare antichi mestieri, antichi giochi e artisti del tempo. Sarà’ possibile gustare ricette medievali e antiche bevande. La festa inizia alle 18 con l’apertura delle porte medievali e l’inizio degli spettacoli nel centro storico. Domani alle 17, il gruppo storico di Roccatederighi in collaborazione con la Confraternita del lupo, le ombre di Montecoronato e padre Adriano presenta giochi di potere prima parte e a seguire spettacolo di falconeria con Gherardo Brami falconarius e spettacoli fino a tarda notte. Chiude la rassegna medievale domenica il gruppo storico di Roccatederighi in collaborazione con la Confraternita del lupo, le ombre di Montecoronato e padre Adriano con la presentazione di: giochi di potere seconda parte. Seguirà la presentazione del palio e spettacoli fino a tarda notte. Infine, domenica alle 21.15 a Sticciano Scalo è in programma la quinta serata della rassegna di teatro amatoriale "Teatro sotto le stelle a Roccastrada" con la Compagnia teatrale "La prova generale".