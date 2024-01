A Pitigliano ladri in azione in un appartamento

Rientra a casa dopo qualche giorno da una trasferta lavorativa e trova l’abitazione completamente messa a soqquadro. I ladri sono entrati in casa quando il proprietario non era presente e hanno messo sottosopra tutte le stanze, non rubando niente, anche perché, come hanno spiegato i proprietari, di valore in casa non c’era niente.

A dire il vero c’erano alcune macchine fotografiche ma queste non sono state toccate. I ladri hanno rovistato però in tutte le stanze dell’abitazione e non riuscendo a trovare niente che a loro potesse interessare hanno aperto cassetti, armadi e porte varie lasciando tutto in disordine. Il proprietario quando è rientrato in casa ha trovato anche il divano messo a contrasto della porta d’ingresso al piano superiore dell’abitazione. L’abitazione è stata messa a soqquadro, ma scarso il bottino per i ladri.

La casa presa di mira dai ladri si trova nella zona nuova di Pitigliano, in un’area frequentata a vissuta, proprio un anno fa i topi di appartamento erano entrati nell’appartamento accanto.