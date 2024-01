"A Marina tubazioni ormai irrecuperabili"

"E’ possibile continuare a riparare metro per metro una condotta idrica ormai logora invece di sostituirla interamente? Probabilmente non solo si risolverebbe il problema in modo definitivo, ma si risparmierebbero anche diversi soldi".

E’ quanto dice un lettore residente a Marina di Grosseto che ieri ha visto di nuovo gli operai all’opera per "rattoppare" le tubazioni in via San Vincenzo d’Elba. "Senza esagerare – racconta ancora – sono almeno quindici anni che vediamo gli operai impegnati in questi interventi. Credo che ne possiamo contare dieci-quindici all’anno, ma forse di più. Il problema è che questa condotta è ormai vecchissima e secondo me non ha alcun senso continuare a mettere toppe in un punto quando poi è solo questione di tempo per vedere aprire un’altra falla. La condotta in totale sarà lunga 800-1000 metri, cosa ci vuole a programmare la sua sostituzione completa? Lo abbiamo anche già chiesto all’Acquedotto del Fiora, ma la situazione continua ad essere questa".