A fuoco l’auto, momenti di paura sull’Aurelia

Poteva finire con una tragedia. E invece tutto si è risolto con un’auto completamente bruciata e tanta disperazione del proprietario del veicolo. Il fatto è accaduto ieri mattina quando un’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme. Le fiamme hanno completamente avvolto l’utilitaria che stava viaggiando sull’Aurelia sulla corsia sud, nei pressi di Braccagni.

A bordo si trovava il solo conducente, che ha fatto in tempo ad accostare in una piazzola di sosta in attesa della squadra dei Vigili del fuoco. L’uomo si è accorto che dal vano motore stava uscendo del fumo. Fumo che in pochi attimi aveva invaso anche tutto l’abitacolo.

Fortunatamente il guidatore ha immediatamente capito che la situazione poteva essere assai rischiosa e si è fermato nella prima piazzola di sosta che ha incontrato, chiamando i soccorsi. In pochi minuti quel fumo si è trasformato in lingue di fuoco che hanno bruciato l’auto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti e anche il principio d’incendio di alcune fronde di un pino che si trovava a bordo strada. Purtroppo la macchina è andata completamente distrutta. L’uomo non ha riportato alcuna ferita.

Sono intervenuti anche la Polizia stradale e il personale Anas.