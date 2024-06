A fuoco baracca in un orto vicino all’Ombrone

Un fumo nero che si è alzato improvvisamente a metà mattinatdi ieri, e che si vedeva anche da lontano. A provocarlo un incendio scoppiato in un orto nella zona della Cittadella dello Studente, lungo l’argine dell’Ombrone. Ad aver preso fuoco, e ad andare alla fine completamente distrutta, è stata una baracca di legno, che conteneva vari attrezzi per la cura dell’orto. Le fiamme sono divampate poco prima di mezzogiorno. All’interno della baracca sono andate a fuoco anche alcune cassette di plastica e una cella frigorifero, tutte completamente distrutte. Poco prima i proprietari dell’orto erano stati visti nella zona. Ad avvertirli dell’incendio sono stati i vicini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco (con due squadre), i Carabinieri e la Polizia municipale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.