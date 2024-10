A cena con la kermesse di Confesercenti. Girogustando arriva al "Walking food"

"Noi nasciamo come ristorante da asporto, i nostri piatti sono perfetti per essere mangiati anche camminando, in seguito abbiamo deciso di mettere anche i tavoli per poter mangiare qui". Matteo Breschi, titolare del Pescaia walking food di Castiglione della Pescaia, racconta la filosofia del suo ristorante, che domani ospiterà la cena di Girogustando, l’evento organizzato da Confesercenti. Durante la serata, ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma serviti da esperti sommelier.

"Il nostro è un locale plastic free – prosegue Matteo Breschi –, inoltre siamo molto attenti a intolleranze e allergie: friggiamo con farina di riso, cercando di evitare il glutine e collaboriamo con un forno gluten free di Grosseto".

Un ristorante da asporto che non rinuncia alla qualità, riduttivo chiamarli semplicemente panini. Il panino con il polpo è uno dei preferiti dai clienti, tanti che sarà proposto anche durante la cena di Girogustando. Il tonno, la frittura mista.

Poi parla del perché ha aderito a Girogustando: "Mi piace l’idea di poter collaborare con i colleghi, c’è sempre da imparare. Riccardo Pucci (chef del ristorante Il Paniere del Puntone di Scarlino e Punta Ala di Stefania La Forte) tra l’altro è esperto in panificazione, e quindi porterà una panino all’alga spirulina".

Il menù della serata prevede come antipasto un mix di assaggi con nuggest, verdure, calamari e gamberi, poi il celebre panino con il polpo, la schiacciata con tonno e pesto di Salicornia e infine un semifreddo con olio d’oliva. Il tutto accompagnato dai vini Mambrini di Poggio Murella (Manciano).

Per prenotare telefonare allo 0564 071777.