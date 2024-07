A Cala Violina sospeso il servizio di ristoro

È stato sospeso il servizio ristoro all’interno della riserva naturale Parco delle Costiere, nell’area di fronte alla spiaggia di Cala Violina. "A seguito di verifiche – spiega la sindaca Travison – sono stati rilevati alcuni problemi con il mezzo utilizzato dal concessionario per svolgere il ristoro. Come specificato nel bando, abbiamo dato delle regole precise sull’attività per tutelare l’area boschiva e per garantire un servizio adeguato. Abbiamo avvisato tramite mail tutti coloro che negli ultimi giorni hanno acquistato il ticket d’ingresso per Cala Violina, sottolineando che purtroppo, per cause che non dipendono dal Comune di Scarlino ma dal concessionario del servizio, siamo stati costretti a sospendere la presenza del punto ristoro. L’informativa è stata inviata per permettere a tutti di organizzarsi con bevande e cibo in caso di permanenza prolungata. Stiamo lavorando per risolvere la questione e ci scusiamo con chi frequenta le nostre cale ma ribadisco non dipende da noi o dagli atti amministrativi".