"A babbo morto" in parrocchia. C’era anche Comastri

Bravissimi "Li Bindoli" anche ad Albinia con la nuova commedia "A babbo morto" al teatro parrocchiale, affollatissimo, in una rappresentazione alla quale ha assistito anche il cardinale Angelo Comastri. La commedia in vernacoliere santostefanese è stata scritta e diretta da Susy Cecchi. Sul palco Emilia Picchianti, Susy Cecchi, Samantha Cimino, Angelo Galatolo, Marco Buemi e Paola Iannetti. Gli incassi andranno come sempre in beneficenza. Le prossime rappresentazioni di nuovo a Porto Santo Stefano il 21 e 22 giugno.