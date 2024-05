"17° Meeting della Pace a Orbetello: educare alla pace in tempo di guerra"

Si svolgerà martedì il 17esimo "Meeting della Pace" che avrà come titolo "La Pace non è un sogno…inizia da Me". Si tratta di un’iniziativa che l’Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" realizza da molti anni con l’obiettivo di favorire la cultura dell’integrazione e della pace, educare i giovani alla conoscenza della legalità e dei diritti umani, sensibilizzarli alle emergenze ambientali.

"Ogni anno – spiegano gli organizzatori – viene proposto un titolo diverso, quest’anno si è scelto di evidenziare il tema della pace con l’obiettivo di educare alla pace in tempo di guerra. Il Meeting della Pace è l’evento finale del progetto Pace e cittadinanza, inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola che si è svolto durante tutto l’anno con iniziative di vario tipo, come la Giornata dei Diritti Umani, la Giornata della Legalità, la Giornata delle Memorie, la Giornata della Cura. Gli obiettivi del progetto Pace e cittadinanza sono quelli di imparare a prendersi cura di sé, imparare a vivere insieme, condividere, ri-costruire l’idea di comunità e il senso di appartenenza per formare una nuova generazione di costruttori di pace".

Al Meeting della Pace parteciperanno tutti gli alunni e docenti di tutti i plessi dell’Istituto Don Milani di Orbetello, e sono invitati a partecipare anche genitori e cittadini, nonché le associazioni del territorio.

Si tratta di una marcia che prenderà il via alle 9 dalla Scuola secondaria di 1° grado di Neghelli fino alla piazza del Comune dove l’evento continuerà con l’intervento delle autorità, della dirigente scolastica e la musica degli lunni dell’indirizzo musicale.