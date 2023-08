127° Balestro di Massa Marittima: Cittavecchia conquista l'en plein

In piena estate il Terziere di Cittavecchia mette sul piatto della bilancia del Balestro un look decisamente fuori dai canoni regalando un bel cappotto ai rivali, facendo l’en plein per il 2023 e portando in sede due straordinari pali. Era passata da una ventina di minuti la mezzanotte, quando, dopo un’attesa lunga e carica di tensioni, la giuria ha dato finalmente il suo responso e l’esultanza e un tripudio colori bianconeri ha pervaso la piazza del Duomo di Massa Marittima. Popolo bianconero che ha salutato la vittoria, la quarta in carriera, di Andrea Salvadori che nella sua performance ha messo in fila Fabio Fidanzi, secondo, e Fabio Campailla, terzo, entrambi di Cittanuova. Un balestro con una cornice di pubblico da mozzare il fiato e il tutto reso possibile grazie all’intervento del sindaco Giuntini, che ha reso accessibili gran parte degli ingressi alla piazza, e al parroco della Cattedrale, don Filippo Balducci, che ha messo a disposizione una via di fuga in più. I contradaioli di Cittavecchia hanno portato in trionfo il loro campione insieme al palio, dipinto dall’artista Lapo Simeoni. Andrea Salvadori, dipendente dell’Unione dei Comuni, emozionato nonostante le tante vittorie nella disfida, tiene per sé la dedica per questo trionfo. "Mi sono allenato per un Balestro che ad agosto è sempre più complicato. Le frecce migliori sono tutte lì concentrate in pochissimi millimetri. La mia però è stata più precisa ed ora facciamo festa in S. Michele".

Roberto Pieralli