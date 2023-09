"10mila euro dal Comune di Grosseto all'evento della moglie di un consigliere"

"Il Comune di Grosseto finanzia un evento sportivo organizzato dalla moglie di un consigliere di maggioranza".

La critica arriva dal gruppo consiliare del Pd che punta il dito "sulla delibera di giunta 370 del 14 settembre scorso. Atto con il quale il Comune di Grosseto dà l’incarico alla Asd Crossfit Umbertozzo di organizzare il Fit Festival. Nulla di particolare, se non fosse per il fatto che la titolare della Asd Crossfit è la moglie del consigliere comunale Andrea Vasellini, capogruppo in consiglio comunale della lista Vivarelli Colonna Sindaco e che il Comune finanzierà la manifestazione con un contributo di 10.000 euro. Ci chiediamo in definitiva se le altre decine di società sportive dilettantistiche che a Grosseto operano nel settore del fitness, abbiano avuto la stessa opportunità di presentare progetti simili senza avere un referente privilegiato all’interno dell’amministrazione comunale. Rimaniamo stupiti dell’approccio sfacciatamente familistico alla gestione della cosa pubblica e di come non si avverta l’esigenza di tenere separatoil proprio ruolo di amministratore pubblico rispetto alla vocazione imprenditoriale della propria famiglia, come fa il consigliere Vasellini al quale raccomandiamo caldamente di dimettersi".