Firenze, visite dermatologiche gratuite a Palagi. Ecco come prenotarsi

Firenze, 18 maggio 2023- Sono aperte le prenotazioni per le visite dermatologiche gratuite presso la struttura di dermatologia diretta da Nicola Pimpinelli del presidio ospedaliero Piero Palagi (Viale Michelangiolo 41). L'open day per la sensibilizzazione e prevenzione del melanoma si terrà sabato 20 maggio dalle 9 alle 13 (al terzo piano, Dermatologia).

L'iniziativa fa parte della campagna nazionale di prevenzione del melanoma 'Save your skin 2023' di SiDeMaSt, Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse, spiega l'Azienda Usl Toscana centro in una nota. Per prenotare le visite, disponibili fino a esaurimento posti, è possibile contattare il numero 800991126 dalle 8.30 alle 19.30, sette giorni su sette, indicando la città scelta. L'iniziativa si ripeterà anche sabato 27 maggio. Anche in questo caso è già possibile prenotare.

Maurizio Costanzo