Vicchio, premio a Guglielmo Malenotti campione del mondo della pesca alla trota

Firenze, 20 aprile 2024 - Il giovane vicchiese Guglielmo Malenotti si è recentemente laureato “Campione mondiale di Pesca alla trota con esche naturali in torrente per Nazioni e Club 2024”. Il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità si è complimentato con il campione consegnandogli una pergamena “per lo straordinario risultato raggiunto nella disciplina” e una medaglia raffigurante lo stemma del Comune e l’effigie di Giotto. Il campionato del mondo si è svolto a Castel San Niccolò in provincia di Arezzo, sul torrente Solano, dal 4 al 7 aprile. Grande vittoria quella della Nazionale italiana al campionato Mondiale di pesca alla trota con esche naturali in torrente per nazioni e per clubs 2024. Grande soddisfazione per Vicchio, il Mugello e per tutta la Toscana il risultato raggiunto dalla Nazionale col vicchiese Malenotti. Maurizio Costanzo