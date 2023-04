Firenze, viale Michelangiolo: maxi colpo da 200mila euro in villa durante il weekend pasquale

Firenze, 11 aprile 2023 - Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e si sono intrufolati all'interno della loro abitazione arraffando oro e oggetti di valore. Maxi furto in una villa in viale Michelangiolo nel weekend pasquale. L'amara scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di lunedì dai proprietari al loro rientro. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati spaccando la finestra di un bagno a piano terra.

Al momento mancherebbero all'appello gioielli e altri oggetti per un valore che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. Eventuali altri ammanchi sono tuttavia ancora da quantificare. In vista del prossimo ponte del 1 maggio, ecco alcuni consigli.

Assicurarsi, prima di lasciare l'abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui 'social network' foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete e le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. Avvisare della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona. E' utile anche chiedere ad un vicino di prelevare con frequenza la propria corrispondenza dalla cassetta delle lettere al fine di evitare l'accumularsi di posta che possa essere segnale di casa disabitata. Evitare di lasciare all'interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore. Ad ogni modo, si consiglia di fotografare ogni bene che potrebbe essere oggetto di furto in modo da poter consegnare, al momento di un'eventuale denuncia, l'immagine dei beni rubati da inserire nella 'bacheca online', istituto creato appositamente per rendere più agevole ai legittimi proprietari la ricerca tra i beni eventualmente sequestrati a seguito di indagini ed ottenerne la riconsegna. Considerare l'installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto. Al rientro chiamare immediatamente le forze dell'ordine nel caso in cui si dovesse trovare la porta aperta, socchiusa ovvero chiusa dall'interno.