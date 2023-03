Università di Firenze, torna il concorso ‘Buona Idea!’ per la divulgazione scientifica

Studenti

Firenze, 21 marzo 2023 - Torna il concorso “Buona Idea!”, promosso dall’Università di Firenze, attraverso il Centro di Servizi “OpenLab”, per sensibilizzare gli studenti sui temi della divulgazione delle scienze. Il titolo dell’edizione 2023 è “Un linguaggio per comprendere e descrivere il libro della Natura”.



Il bando si rivolge a tutti gli studenti toscani, dalle scuole primarie fino alle Università. Si può partecipare da soli, in gruppo o con tutta la classe attraverso un elaborato sotto forma di video, testo, fumetto, disegno, manufatto o descrizione di esperimento scientifico. Gli interessati devono preiscriversi entro l’8 maggio compilando il form dedicato al concorso. La scadenza per l’invio dei materiali all'indirizzo [email protected] è il prossimo 22 maggio. Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da docenti dell'Università di Firenze e saranno premiati durante la manifestazione “ScienzEstate 2023”, in programma a giugno. Tutte le informazioni sul sito di Unifi.

