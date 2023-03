Firenze, il portiere Sirigu in visita agli Uffizi

Salvatore Sirigu ed Eike Schmidt

Firenze, 21 marzo 2023 – Giornata di relax dedicata all’arte e in giro per musei per il portiere della Nazionale azzurra e della Fiorentina, Salvatore Sirigu, che ha scelto di fare visita alle Gallerie degli Uffizi per ammirarne gli inestimabili capolavori. Al suo arrivo Sirigu è stato accolto dal direttore Eike Schmidt, e si è trattenuto alcune ore tra i tesori del celebre museo vasariano.

Nella visita ha avuto il ‘cicerone’ d’eccezione, lo stesso direttore delle Gallerie, Schmidt, che gli ha illustrato i capolavori del Botticelli e la Sala delle Carte Geografiche, recentemente riaperta. Prima di salutarsi, i due si sono concessi un selfie davanti alla Primavera del Botticelli.