Firenze, due turisti trovati a dormire in un giardino privato di Pian dei Giullari

Firenze, 7 luglio 2023 - Il giardiniere, che cura la manutenzione di una villa sulle colline fiorentine di Pian dei Giullari, ieri mattina ha fatto un'insolita scoperta: nel parco e più precisamente nel campetto da calcio annesso alla struttura, ha trovato una coppia di turisti appisolati su due amache legate ai rispettivi pali delle porte del campo da gioco.

Il dipendente della tenuta ha subito chiamato la Polizia di Stato e una volante ha identificato i cosiddetti "villeggianti abusivi".

Si tratta di un uomo e una donna originari della Repubblica Ceca che, secondo quanto appreso, sarebbero arrivati nel capoluogo toscano per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Non è chiaro come siano entrati ma non è escluso che abbiano semplicemente scavalcato un muretto che si affaccia sulla pubblica via.

È invece indubbio che la bellezza delle nostre colline e il fresco offerto in queste torride notti estive dalla vegetazione della zona, abbiano invogliato la coppia a compiere il gesto, pensando forse di trovarsi in un parco pubblico.

Proprio questo gesto ora potrebbe però costare ai due una denuncia per violazione di domicilio, qualora i titolari della proprietà decidessero di procedere nei loro confronti. Al momento, una volta 'levare le tende', sono stati entrambi sottoposti dagli agenti a fermo per identificazione.

