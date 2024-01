Timeless, il fashion film degli artigiani fiorentini sbarca a Pitti

Firenze, 10 gennaio 2024 - Quattro cortometraggi, quattro storie una diversa dall’altra matutte con al centro gli artigiani fiorentini, sono sbarcate a Pitti Uomo, davanti agli occhi di tutti il mondo. La tetralogia Timeless, Timeless, My Hands, My Creativity, My Inspitaration, prodotta da Cna Firenze e Cna Federmoda, con il contributo del Comune di Firenze, racconta in maniera evocativa la centralità e l'unicità dell'artigianato nell'ambito della produzione di accessori e capi di abbigliamento, esaltando l’unicità e autenticità del prodotto artigianale fiorentino come una delle massime espressioni del Made in Italy nel mondo.

Un fashion film che è il frutto del lavoro di squadra di un pool di artigiani ed imprese di vari settori (dalla sartoria alle calzature, dalla pelletteria agli accessori), guidati da Tiziana Trillo, coordinatore di Cna Federmoda Firenze.

Nel primo corto Timeless, la protagonista si muove tra i giardini e le strade della città, imbattendosi nelle creazioni degli artigiani. Si tratta di un messaggio senza tempo, timeless appunto, perché senza tempo sono la bellezza della città e quella del suo artigianato che nel video fa un appello, indiretto, a prendere le distanze dai capi ‘usa e getta'. Il secondo capitolo My Hands racconta l’esperienza di una giovane coppia che, casualmente, grazie ad un semplice link, si trova catapultata, con un divertente gioco di sliding doors, in un universo, fino a quel momento per loro parallelo, eppure inaspettatamente concreto e reale: l’artigianato. Un mondo in cui tradizione, cultura, emozione, innovazione e memoria vanno di pari passo. My Creativity racconta l’atto creativo, attraverso lo sguardo di tre artigiani, così come prende forma direttamente nei loro laboratori. Un viaggio fatto di infinite concatenazioni, di ricerca, di tecniche di lavoro, di persone e di materiali. Infine, My Inspiration: la scintilla creativa che accende l'immaginazione. Un richiamo irresistibile che traduce emozioni, culture e visioni in capolavori da indossare.

“È cruciale far capire l’importanza del bello, del ben fatto e del lavorare con le mani perché sono valori che si vanno perdendo, ma che vanno riacquistati così da avvicinare i giovani, che sono il futuro per la nostra manifattura, a un sistema che può dare tanto al paese e che è quello che è riconosciuto e richiesto dai buyer internazionali di settore” spiega Marco Landi, presidente nazionale di Cna Federmoda.