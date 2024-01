Scossa di terremoto in Garfagnana: magnitudo 2.5, epicentro a Fosciandora

Fosciandora (Lucca), 28 gennaio 2024 - La terra trema in Toscana. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata stamani in alta Garfagnana, con epicentro a 7 chilometri a nord est dall'abitato di Fosciandora in provincia di Lucca. La scossa è avvenuta alle 7.47 a una profondità di 10 chilometri. Lo indicano gli strumenti dell'Ingv. L'epicentro corrisponde al crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, a Monte Romecchio (1700 metri slm). Un'altra lieve scossa, di magnitudo 1.1, è stata registrata a 4 km a nord est di Certaldo, nella provincia di Firenze, sabato sera alle 23.42.

