Swatch, tutti pazzi per l’ultimo modello. Firenze, alba in fila davanti al negozio

Firenze, 30 agosto 2023 - Una lunga coda di persone che, dalle prime ore dell'alba, si è appostata davanti al negozio Swatch di via dei Calzaiuoli per accaparrarsi un nuovo orologio, Mission to Neptune MoonSwatch, nato dalla collaborazione con Omega.

L'orologio è stato prodotto solo durante la luna piena del 1° agosto, come si legge in un apposito certificato allegato all'orologio.

Il modello Mission to Neptune MoonSwatch, che contiene nel quadrante la scritta Sogna in grande, vola più in alto, esplora l’universo, raggiungi i pianeti, goditi la missione, sarà disponibile solo per oggi, mercoledì 30 agosto, presso 99 negozi Swatch selezionati in 86 città in tutto il mondo.

E per avere l'oggetto del desiderio c'è chi ha raggiunto la città da tutta la Toscana e ha puntato la sveglia in piena notte pur di portare a casa l'agognato orologio.