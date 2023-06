Svaligiano una pelletteria e poi disseminano la strada di chiodi per scappare

Montespertoli (Firenze), 1 giugno 2023 - Non solo sono scappati con 250 articoli di pelletteria ma hanno anche cercato di ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine disseminando il tragitto con chiodi. Alle 5 di questa mattina, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Scandicci e della stazione Montespertoli sono intervenuti a Montespertoli, per la precisione nella zona industriale in località Anselmo, dove persone al momento non identificate si sono intrufolate all’interno di due pelletterie.

Secondo quanto ricostruito, i responsabili hanno utilizzato un veicolo rubato come ariete per aprire gli accessi principali e portare via circa 250 articoli di pelletteria di marca da una delle due aziende. Secondo quanto emerso, in entrambi i casi, i malfattori avrebbero disseminato la strada di accesso con alcuni chiodi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Le immediate ricerche diramate dai militari, intervenuti sulla scorta dei primi elementi acquisiti, hanno consentito di localizzare a Montelupo, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Empoli, due furgoni che erano stati abbandonati dai malviventi che si erano dati alla fuga sentendosi braccati. All'interno dei mezzi è stato trovata la refurtiva. Sono in corso rilievi e indagini per ricostruire la dinamica degli episodi e rintracciare i responsabili.