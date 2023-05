Va in scena a Peccioli la prima corsa a tappe riservata agli Allievi

In Toscana da venerdì a domenica, la prima gara a tappe per allievi in Italia. Si svolgerà a Ponsacco organizzata dalla Ciclistica Mobilieri dedicata al ricordo di Silvano Marchetti. Presenti squadre con un massimo di 5 atleti. Tre le tappe, tutte con partenza ed arrivo a Ponsacco nel viale Italia. Il 2 giugno apre una cronometro individuale di 10 km; sabato seconda tappa di km 61,400 con la doppia scalata di Peccioli, domenica 4 giugno la terza tappa di km 64,200 che prevede la salita di Terricciola dal versante di Croce del Magno.