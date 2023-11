Una fiorentina a Parigi 2024. L’oro di Mannori

Dopo essere stata nel 2022 la prima donna presidente di giuria nella storia del Tour de France, ed al Var in una grande corsa a tappe (Giro d’Italia 2023), la fiorentina Francesca Mannori presenzierà alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 come Presidente di Giuria del Collegio Commissari per le gare di ciclismo su strada maschili e femminili (crono e prove in linea).

Per lei una grande soddisfazione personale e professionale, a compimento di una carriera importante, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Un traguardo, le Olimpiadi che rappresenta il punto più alto della carriera della giudice fiorentina che attualmente ricopre l’incarico di Commissario Internazionale Uci.

"E’ una grande soddisfazione per il Comitato Regionale Toscana e questa notizia ci riempie di orgoglio - ha dichiarato il presidente Saverio Metti -. Per Francesca non è stato un percorso facile, ma alla fine è riuscita a raggiungere questo importantissimo e prestigioso evento. Averla alle prossime Olimpiadi di Parigi è sicuramente una grande risorsa per la Toscana e per tutto il ciclismo italiano".

Francesca è diventata giudice regionale giusto trent’anni fa, nel 1993, quindi passò nazionale cinque anni più tardi (svolgendo servizi anche come giudice in moto al Giro d’Italia) e divenne internazionale nel 2010.

Ha svolto servizi in cinque Giri d’Italia, tre Tour de France, l’ultimo dei quali da presidente, un Giro di Spagna, sei Campionati del Mondo, tutte le gare monumento (Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Parigi-Roubaix, Giro della Fiandre, Freccia Vallone, Gand-Wevelgem, Liegi Bastogne Liegi), oltre a servizi anche al Tour de Ruanda in Africa e negli Emirati Arabi.