Trofeo estivo Us Nave, “Sunset run in riva d’Arno”. Le foto della corsa

Firenze, 10 giugno 2025 – Lunedì 9 giugno oltre 400 podisti alla Sunset Run tra entusiasmo, festa e beneficenza Un’onda di entusiasmo ha illuminato le rive dell’Arno nella serata di lunedì 9 giugno, dove si è svolta la 12ª edizione del “Trofeo Estivo Nave”, un appuntamento ormai classico per gli appassionati della corsa. Con partenza dalla sede sociale della U.S. Nave, oltre 400 podisti si sono lanciati sul suggestivo percorso che, avvolto nella magia del tramonto fiorentino, ha attraversato per ben due volte il fiume, regalando emozioni uniche e scorci indimenticabili. Ma la corsa è stata solo l’inizio.

All’arrivo, ad accogliere i partecipanti, una festa in pieno stile “terzo tempo”, come la U.S. Nave ha saputo abituare negli anni: un ristoro ricchissimo con sangria party, hot dog, minestra di farro, dolci, gelati e birra rigorosamente gelata. Un clima conviviale e gioioso, specchio di una comunità viva e appassionata, capace di coniugare sport, amicizia e inclusione. Il vero cuore della manifestazione, però, è stato quello solidale. Parte del ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione Trisomia 21 APS, presente con i propri volontari, a testimonianza di come lo sport possa diventare strumento concreto di aiuto e vicinanza verso chi ha più bisogno.

Grande la soddisfazione di Simone Pensa, presidente della U.S. Nave, che ha voluto sottolineare l’impegno dei più di 60 soci volontari coinvolti nella sicurezza e nell’organizzazione del percorso: “Una squadra straordinaria – ha dichiarato – che rende possibile ogni anno questa meraviglia”. La manifestazione si è svolta sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze e con il patrocinio del Quartiere 3 del Comune di Firenze. Il servizio fotografico è stato curato dall’ETS Regalami un sorriso, testimone prezioso di una serata in cui lo sport ha saputo far brillare il tramonto non solo sulle acque dell’Arno, ma anche nei cuori di tutti i presenti.