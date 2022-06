Ciclismo: 14 italiani al Tour de France. Ci sono tre toscani: Velasco, Bettiol e Sbaragli

Copenaghen,30 giugno 2022 - Dopo il forfait dell’ultimo momento a seguito della positività per Covid di Matteo Trentin e Samuele Battistella, sono 14 i corridori italiani presenti, tra i quali tre toscani, al 109° Tour de France che scatta domani venerdì primo luglio con una cronometro individuale a Copenaghen. Diamo uno sguardo squadra per squadra. Nell’Astana, Fabio Felline al quarto Tour, Gianni Moscon, atteso al rilancio, e il toscano Simone Velasco nato all’Isola d’Elba, ed al suo primo grande Giro. Nella Quick Step, Mattia Cattaneo e Andrea Bagioli; nella Ineos l’attesissimo Filippo Ganna a caccia della maglia gialla nella prima giornata che presente la crono di 13 chilometri e 200 metri.

Per la Bahrain Victorious Damiano Caruso che fu il migliore degli italiani due anni fa con il suo decimo posto. Il secondo toscano è Kristian Sbaragli di Castelfiorentino alfiere dell’Alpecin, e quindi uno degli scudieri di Van der Poel; nella DSM il velocista Alberto Dainese; nella EF l’altro toscano di Castelfiorentino Alberto Bettiol che per una serie di contrattempi non ha potuto mostrare il suo valore e quindi ambisce al riscatto. La Intermarché Wanty Gobert annovera tra le sue file Andrea Pasqualon; la Trek Segafredo con Giulio Ciccone, la TotalEnergies con il trentino Daniel Oss e per chiudere la B&B Hotels con Luca Mozzato.