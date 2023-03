Tirreno Adriatico: super Ganna, suo il prologo a cronometro di Lido di Camaiore

Ganna in azione durante la cronometro

Lido di Camaiore,6 marzo 2023 - E’ finita come un anno fa con Filippo Ganna sul gradino più alto del podio del podio, ma stavolta il piemontese della Ineos Grenadiers è andato più forte, un autentico missile.

Da Lido di Camaiore a Marina di Pietrasanta e ritorno, il primatista dell’ora ha coperto la distanza in 12’28” alla stratosferica media di km 55,300. E’ stata la ventunesima vittoria ottenuta nelle gare a cronometro e la ventitreesima in carriera.

Vederlo in bici uno spettacolo, nello stile, nella perfezione, nell’esprimere tutta la sua potenza senza mai scomporsi, per andare a cogliere il successo con 28” su Kamna.

Nel dopo corsa Ganna che ha gareggiato con la maglia tricolore di campione italiano della specialità, ha parlato di una cronometro perfetta, dove si è trovato bene dalla prima pedalata fino all’ultima.

A un certo punto il cambio sulla prolunga non funzionava più e quindi ha dovuto cambiare con la parte sotto il manubrio.

“Un risultato – ha aggiunto – che è il frutto di tanto lavoro negli ultimi tre mesi, sono rimasto a casa, ho saltato qualche festa, per prepararmi bene e sono veramente felice di questo risultato ottenuto, dall’ammiraglia mi hanno dato gli opportuni riferimenti ed anche questo è servito non poco”.

Per lui come nel 2022 sempre qui in Versilia, la maglia azzurra di primo leader della classifica della Tirreno-Adriatico.

E’ stata una frazione accompagnata da pioggia e vento soprattutto per le prime due ore per la “Corsa dei Due Mari” mentre la situazione è migliorata nell’ultima ora di corsa quando ha fatto capolino anche un timido sole, chissà a illuminare la travolgente prestazione di Ganna.

Gli ultimi corridori dei 174 presenti alla Tirreno-Adriatico, hanno fatto cambiare volto continuamente alla classifica provvisoria, una raffica di cambi di posizione in attesa dell’arrivo di “Superpippo” tra gli applausi degli sportivi presenti. Nessun altro atleta italiano è finito nei primi dieci della classifica.

La graduatoria: 1° Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) km 11,500 in 12’28”, alla media di Km 55,300; 2° Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) a 28″; 3° Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31″; 4° Michael Hepburn (Jayco AlUla) a 33″; 5° Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates) a 34″; 6° Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) a 39″; 7° Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 41″; 8° Andreas Leknessund (Team DSM) a 43”;9° Casper Pesersen (Soudal Quick Step) a 47″; 10° Wilko Kelderman (Jumbo Visma) a 48″.

La tappa di martedì 7 marzo

Il ritrovo a Camaiore con firma del foglio di partenza in piazza XXIX Maggio, da dove i corridori si muoveranno alle 10,40 per compiere 2 km e 400 metri a passo turistico per raggiungere il chilometro zero posto in via Italica. Il via ufficiale alle 10,50 quindi Montemagno, Pitoro, Massarosa, Quiesa, Massaciuccoli per entrare al ventesimo chilometro in provincia di Pisa nella zona di Nodica. La tappa lunga km 209, dopo la salita di Castellina Marittima raggiungerà Follonica dove sono previsti due giri di un circuito di 21 chilometri prima della sua conclusione