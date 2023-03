Sprint Resco Reggello Quattro gare d’un fiato per tagliare il traguardo

In casa della Resco Reggello in molti hanno già marcato la data del 23 aprile con il classico circoletto rosso sul calendario. Potrebbe essere l’ultima domenica di gloria per questa squadra del girone H di Seconda Categoria guidata da Federico Mori. Per arrivare al traguardo mancano ancora 4 partite: Firenzuola, Vigor Misericordia, Pelago e Molinense. Tutte sfide necessarie a garantire il secondo posto dietro alla capolista San Godenzo.

Per il distacco di quindici punti attuali (la forbice è di 10) nei confronti del Sagginale la squadra di Mori si assicurerebbe di diritto gli spareggi play off per il girone H con le seconde classificate di altri gironi. "Per questo rush finale la concentrazione è al massimo – puntualizza l’allenatore del Reggello, Mori – Ancora quattro gare per assicurarsi per la seconda stagione consecutiva la possibilità di promozione agli spareggi play off. Se la capolista San Godenzo viaggia mille, cercheremo di mantenere il distacco di 15 punti sulla terza in classifica".

G. Pul.