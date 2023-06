Spartaco Banti Barberino e Gallianese, nuove figure in società e grandi manovre di mercato

In Prima Categoria lo Spartaco Banti Barberino ha annunciato il nuovo direttore sportivo del settore giovanile: si tratta di Jonathan Aiazzi, già tecnico e dirigente della società mugellana che conosce quindi bene l’ambiente.

In Seconda Categoria la Gallianese è tra i club in questo momento più attivo. Infatti ha ingaggiato l’attaccante Claudio Coralli, ex professionista in Serie A, B e C (nella scorsa stagione prima ha iniziato con la Fortis Juventus in Eccellenza e quindi si è poi accordato con l’Alleanza Giovanile Dicomano in Promozione), e tre giocatori del Sant’Agata: l’attaccante Stefano Simiele (autore di 20 reti nello scorso campionato di Seconda Categoria), il centrocampista centrale Mattoni e il difensore Serotti. Per i primi due si tratta di un ritorno nella società di Galliano.

La squadra rossoblù, che è stata affidata alla guida di Matteo Cipollone dopo la retrocessione, si propone come una delle favorite al pronto riscatto e alla promozione. Ma le manovre di mercato non sono certo finite qui.

Nello staff del tecnico della società sono arrivati il vice Alessandro Di Costanzo e il preparatore atletico Guido Tronti, entrambi da Sagginale, e il preparatore dei portieri Nicola Simiele, da Sant’Agata.