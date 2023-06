Sono toscani i pedali più veloci Trionfo di Matteoli alla Tre Giorni

di Antonio Mannori

In un weekend ciclistico in Toscana senza gare juniores e dilettanti, tutta l’attenzione per la prima gara a tappe in Italia per la categoria allievi (15-16 anni) ospitata dalla nostra regione, con l’ottima riuscita della Tre Giorni di Ponsacco-Memorial Silvano Marchetti imperniata sulla cronometro inaugurale di 10 chilometri e su due frazioni in linea. Ventuno le squadre presenti per 89 atleti e tra queste le fiorentine Fosco Bessi Calenzano, Club Ciclistico Appenninico 1907, Iperfinish, Empolese, Velo Club Empoli. Ha vinto la "Tre Giorni" il fiorentino Francesco Matteoli, un ottimo velocista al terzo successo stagionale che grazie alla sua regolarità ed ai piazzamenti ottenuti è risultato al primo. Un altro fiorentino Gerolamo Manuele è risultato primo nella classifica dei traguardi volanti, mentre il pratese Pietro Menici è stato il più bravo dei giovani. Un vero trionfo per il ciclismo giovanile toscano.

Le tappe: Apertura della Tre Giorni con la prova a cronometro e successo del lombardo Lorenzo Basso della GB Junior Pool Cantù con 13" sul bravo toscano Menici e 16" sull’umbro Mattia Gagliardoni Proietti. Questi anche i primi tre leader delle speciali classifiche a punti (maglia rossa), traguardi volanti (gialla) e dei giovani (bianca). Nella seconda tappa gruppo quasi sempre compatto e volata di una cinquantina di corridori con lo spunto vigoroso di Giuseppe Sciarra (Team Cesaro) su Ballotta e sul campione toscano il fiorentino Gerolamo Manuele Migheli, mentre Emanuele Ferruzzi (Fosco Bessi Calenzano) ha conquistato la maglia rossa di leader della classifica a punti. Infine la frazione finale con il successo del forte e brillante umbro Mattia Gagliardoni Proietti che ha dato vita con Basso a una bella fuga finale dalla salita di Terricciola fino al traguardo dove l’atleta dell’Uc Foligno si è affermato in volata, mentre Matteoli con il terzo posto a 40" ha vinto questa gara a tappe che ha avuto un grande successo ed è stata organizzata perfettamente.

Classifica finale: 1) Francesco Matteoli (Team Valdinievole) punti 123; 2) Julian Bortolami 119; 3) Lorenzo Basso 115; 4) Manuele Migheli 114; 5) Gagliardoni Proietti 110. C’è stata anche una gara per esordienti 1° e 2° anno con trionfo per il Velo Club Empoli con la terza affermazione di Lorenzo Luci davanti ai compagni di squadra Agnini e Migheli. Il più bravo invece tra gli atleti del 1° anno Duccio Menici del Team Valdinievole su Gabbrielleschi e Giraldi. Nella gara di Torre di Mercatale Valdarno, successo assoluto dell’esordiente Giuseppe Seminara (Pol. Milleluci) su Fogli, Kolarski, Micanti e Nieri mentre il migliore del 1° anno è risultato Laerte Scappini (Empolese) al sesto successo stagionale.