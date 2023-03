Sfida di alta classifica Savino-Conegliano: è la notte della verità

Appuntamento con il grande volley stasera a Palazzo Wanny: alle 20.30, in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 di Sky) è in programma lo scontro al vertice fra le prime due della classifica, la Savino Del Bene Scandicci e la capolista Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che precede di quattro punti le scandiccesi. Una sfida ad altissimo contenuto tecnico, a cui la squadra di Barbolini arriva in uno straordinario momento di forma: sono undici le vittorie consecutive fra campionato e Cev Cup, mentre le campionesse del mondo in carica sono reduci dal ko in Champions contro il Fenerbahce, che ha interrotto una striscia di ventitré successi di fila.

E la curiosità è che la sconfitta precedente era arrivata proprio contro la Savino Del Bene, nella gara d’andata finita 3-0 al PalaVerde il 4 dicembre scorso. "Ci attende una partita bella e interessante – spiega il coach di Scandicci Massimo Barbolini –, che deve servirci per crescere. Affrontare queste squadre di altissimo livello può solamente farci migliorare. Sarà una gara difficile, una sfida che per entrambe le squadre arriva a cavallo tra due appuntamenti europei da dentro o fuori: loro sono ai quarti di Champions, noi alle semifinali di Cev Cup". "Non so – concluide – quanto questo potrà influenzare le due squadre, ma è un aspetto da tenere in considerazione. Sono sicuro che sarà una gara molto interessante, ci sarà tanto pubblico e noi cercheremo sicuramente di esprimerci al meglio".