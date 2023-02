Scandicci, batosta in zona Cesarini Sconfitta pesante in un match clou

SCANDICCI

1

CORTICELLA

2

SCANDICCI: Timperanza, Sinisgallo, Cecconi, Tacconi, Ficini, Santeramo, Gianassi (46’ Bartolozzi), Di Blasio (65’ Discepolo), Gozzerini (93’ Grillo) Brega, Saccardi. All. Taccola.

CORTICELLA: Cinelli, Tcheuna (88’ Mambelli), Chmangui, Cudini, Ferraresi, Oubakent, Sadek, Trombetta, Marchetti (78’ Amayah), Larhrib (57’ Farinelli, 75’ Casazza). All. Miramari.

Arbitro: Bonasera di Enna.

Marcatori: 53’, 90’ Trombetta, 71’ Brega.

Scandicci – Brutta batosta per lo Scandicci che perde al 90’. La squadra di Mirko Taccola, in una delle gare più importanti della stagione fallisce la prestazione soprattutto sotto al profilo mentale e caratteriale e si mette in una brutta situazione. Non è bastato un gran gol di Brega che aveva raddrizzato la gara, a portare a casa punti. La solita paura, le solite incertezze hanno condannato ad una sconfitta pesante e beffarda.

Alberto Fiorini