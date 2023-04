Scandiccese, campionati al via Presentate le nuove squadre

Con entusiasmo e la presenza di oltre 130 sostenitori la Bocciofila Scandiccese ha presentato l’attività e organizzato la festa sociale presso la sede ‘I Vecchi Amici’ in via di Scandicci Alto. Presentati i prossimi campionati Italiani a squadre di serie A , B e C che stanno per iniziare e i nuovi tecnici e le competitive squadre. "E’ stata l’occasione - afferma il presidente della Bocciofila Scandiccese, Stefano Iserani - per presentare le nostre nuove divise indossate per l’occasione dai nostri atleti Michele di Chirico e Sara Naldi ex campionessa italiana allievi e far presente le nostre attività sportive e sociali rivolte anche verso la disabilità e i giovani".

Queste le squadre che parteciperanno ai prossimi campionati di varie serie della Bocciofila Scandiccese: Categoria A – Ct Pericle Mearini, dirigente accompagnatore Gino Piga. Atleti: Claudio Ferlito, Salvatore Galati, Michele di Chirico, Gionata Lambardi, Massimo Cipriani, Marco Petti, Simone Mocarelli. Categoria B - Ct Oronzo Riccardi, dirigente accompagnatore Aldo Arienzo. Atleti: Massimo Gramigni, Sandro Giachetti, Mario Saracino, Fabio Lumini, Prisco Cavallaro, Silvano Melani, Alessandro Desii. Categoria C - Ct Paolo Gherardi, dirigente accompagnatore Giancarlo Colonnelli. Atleti: Mario Lombardini, Stefano Iserani, Stefano Meli, Francesco Mineccia, Flavio Martello, Stefano Bruni, Gabriele Cati, Stefano Carniani, Sergio Minuti, Antonio Fiorentini.