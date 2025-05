Jolo Prato in Promozione: vittoria ai rigori contro Barberino Tavarnelle

BARBERINO TAVARNELLE7JOLO PRATO8dopo calci di rigore

LIBERTAS BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri (62′ Sartoni), Mezzetti (110′ M. Sarti), N. Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Cubillos (87′ Calosi), Bianchi, Corti (75′ Morina). A disp. Cianti, Ferraro, Ghelli, Mamma, Bini. All. Temperini.

JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Balli, Drovandi (87′ D’Alo), Marchio, Lupetti, Tomberli (110′ Iavarone), Lo Iacono (66′ Carlesi), D’Agati. A disp. Giusti, De Felice, Nucci, Basso, Medini, Vigni. All. Ambrosio.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 38′ Cubillos, 50′ Lupetti, 88′ Morina, 91′ Tomberli, 106′ Balli, 118′ Bellosi.

Sequenza rigori: D’Alo gol, Calosi gol, Melani gol, Sartoni gol, Cantini gol, Pupilli gol, Marchio gol, M. Sarti parato.

FIRENZE - Al termine di una partita che rimarrà nella storia i pratesi dello Jolo volano in Promozione e il Barberino Tavarnelle è ora il primo della graduatoria dei ripescaggi. La finale degli spareggi di Prima categoria è stata ricca di emozioni: 2-2 alla fine dei tempi regolamentari e 3-3 dopo i supplementari. Alla lotteria dei rigori vince 8-7 lo Jolo, ma il Barberino Tavarnelle esce a testa alta e viene sconfitto solo al quinto tiro dal dischetto, sul neutro dello stadio Bozzi alle Due Strade.

In sintesi la gara ha visto due volte in vantaggio i chiantigiani, ma sempre ripresi dallo Jolo, poi superati nei supplementari ma forti e decisi, seppur in 10, di riequilibrare le sorti sul 3-3 e giocarsi tutto ai rigori. Barberino Tavarnelle in vantaggio al 38’: cross di Corti sul quale arriva Cubillos che infila all’angolino basso. Lo Jolo reagisce al 50’ a seguito di punizione di Biagioni e gran tiro di Lupetti. Reazione del Barberino con Corti, Cubillos, Bellosi e Mazzetti senza esito. Anche lo Jolo è pericoloso e il portiere Pupilli si supera in un paio di occasioni. All’88’ Morina fa un capolavoro: dalla sinistra salta un difensore, si accentra e da 25 metri fa partire un bolide sotto la traversa. Lo Jolo però pareggia al 91’su angolo di testa con Tomberli. Nei supplementari Jolo in vantaggio con Balli, ma il Barberino non molla e pareggia con un gran gol di testa di Bellosi su tiro di Morina. Spettacolo e applausi per tutti.

Francesco Querusti