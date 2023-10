Savino Del Bene ci prova a casa Velasco. Il Bisonte con Pinerolo: voglia di vincere

Il campionato più bello del mondo è tornato una settimana fa e nel week end la Serie A1 di pallavolo femminile vive il suo secondo turno di campionato.

La Savino Del Bene Volley ha grandi ambizioni e vuole continuare a macinare punti. Oggi alle 17 la squadra di coach Barbolini farà visita alla UYBA Volley Busto Arsizio, uscita sconfitta dalla sfida della prima giornata contro la corazzata Milano.

La Savino Del Bene Volley arriva alla gara con i favori dei pronostici.

Busto Arsizio è guidata da Julio Velasco che, dopo l’esonero di Mazzanti è sempre più vicino alla panchina della Nazionale. "Sono una squadra alla quale bisogna guardare con molto rispetto".

Rispetto lo nutre anche Il Bisonte Firenze che, oggi alle 19.30, ospiterà la Wash4Green Pinerolo. La formazione piemontese, reduce dalla sconfitta al tie break con Cuneo, tra le sue fila annovera due ex bisontine: Sorokaite e Cambi. Sfruttando il fattore campo, Il Bisonte andrà alla ricerca del primo successo stagionale. Il tecnico di Firenze, Parisi, è soddisfatto dei passi avanti che la squadra ha mostrato in allenamento: "La prima partita di campionato ha detto che, al di là della sconfitta, quella piemontese è una squadra che sa stare bene in campo".