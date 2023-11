San Donato fallita l’impresa. La Pianese la chiude al 90’

Pianese

1

San Donato Tavarnelle

0

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Pinto, Miccoli (30’ pt Proietto), Polidori, Boccadamo, Remy, Simeoni, Mignani (1’ st Alagia), Ledonne, Kouko. Panchina: Borghini, Lo Porto, Gagliardi, Tognetti, Papini, Liso, Caldarulo. All: Prosperi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Diana, Videta, Calamai (33’ st Burato), Frosali, Gjana (16’ st Belli), Marianelli (16’ st Bellini), Neri (28’ st Panicucci), Barazzetta (39’ st Seghi), Papalini. Panchina: Campinotti, Nobile, Giubbolini, Forconi. All: Collacchioni.

ARBITRO: Migliorini di Verona (Marchesin-Petarlin).

AMMONITI: Polidori, Boccadamo, Kouko, Marianelli, Frosali.

ESPULSO: 40’ pt Morganitini.

RETE: 45’ st Kouko.

NOTE: angoli 4-3; recupero: 2’ pt e 5 st.

Si infrange negli ultimi minuti la speranza del San Donato Tavarnelle di tornare a casa con un pareggio. E’ Kouko, al 90’, a regalare la vittoria alla Pianese con un gol che ha il sapore della beffa. La capolista prova subito ad alzare la voce: è il 5’ quando né Mignani, né Kouko riescono a sfruttare il buon cross di Remy, mentre Ledonne, presa palla, spara alto sulla traversa. La reazione dei gialloblù arriva al 12’: lo scambio Neri e Barazzetta non ha fortuna con De Fazio che neutralizza, la conclusione. Al 43’ l’arbitro espelle Morgantini per fallo da ultimo uomo: il San Donato ha la ghiotta occasione di giocare in superiorità numerica per tutta la ripresa. Eppure la prima occasione pericolosa del secondo tempo è a tinte bianconere: Ledonne, con Manzari fuori posizione, ci prova dai 40 metri, la palla si stampa all’incrocio. Ottimo poi l’intervento del portiere su una conclusione di Boccadamo deviata da Calamai e sul colpo di testa di Kouko. Ed è proprio lui, che allo scadere regala i tre punti ai suoi: Manzari dice no alla punizione di Ledonne, ma sulla ribattuta, l’attaccante amiatino trova il diagonale secco che condanna i gialloblù.