San Donato ancora a mani vuote Gli ultimi 90 minuti per sperare

Anche l’Imolese ha rispedito a casa a mani vuote il San Donato Tavarnelle nella penultima gara di Lega Pro, ultima trasferta stagionale. Una sconfitta che ha messo a fuoco ancora i limiti dell’attacco gialloblù. Stavolta il gol di Russo è stato segnato su un penalty concesso per fallo di D’Auria ai danni di Gorelli. Una partita da dimenticare: l’unica emozione il rosso a Siniega che ha costretto il San Donato a giocare in dieci tutto il secondo tempo. A 90 minuti dal termine, la classifica vede San Donato al terzultimo posto a 34 con un punto di vantaggio sull’Imolese penultima e a 2 lunghezze dalla Vis Pesaro che ha 36 punti. La salvezza per la squadra del presidente Bacci è legata alla post-season. "Domenica con l’ultima sfida al Brilli Peri dobbiamo battere il Fiorenzuola – dice l’allenatore Buzzegoli – sperando che la Vis Pesaro non produca punti con la Carrarese. Scavalcandola in classifica, potremmo utilizzare due risultati su tre nello spareggio play out in casa".

G. Pul.