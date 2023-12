Reconquista espugna Caldine. Rifredi e Legnaia in salute

In Seconda categoria girone I in testa allunga il Reconquista di San Piero a Sieve. La capolista è l’unica delle prime sei squadre ad avere vinto e ora ha 4 punti di vantaggio sulla Gallianese. Il Reconquista ha espugnato 2-0 il campo delle Caldine dimostrando la propria forza, con gol di Rosi nel primo tempo e Cozzolino nella ripresa. Finisce in parità lo scontro al vertice fra Firenzuola-Gallianese 1-1. I gol tutti nella ripresa: vantaggio Gallianese al 56’ con Simiele e pari dei padroni di casa al 67’ con Donattini. Il Sagginale pareggia 3-3 sul campo della Molinense. I marcatori per la Molinense sono stati Bianchi, Guidi e Pelli tutti nel primo tempo e in soli 20 minuti; per il Sagginale a segno Maretti nel primo tempo e Susini su rigore e Paoli nella ripresa.

Nelle altre gare la Ludus 90 batte 1-0 il Santa Brigida. Il Pelago è stato superato inaspettatamente in casa 2-1 dalla Fulgor Castelfranco. Il Firenze Sud fa suo il derby col Firenze City vincendo 3-0 con pieno merito. Vigor Misericordia-Pian di San Bartolo 2-2 con il Pian di San Bartolo in vantaggio, poi la rimonta dei padroni di casa e finisce in parità. Il Sant’Agata batte il Bagno a Ripoli 2-1 con doppio vantaggio dei mugellani grazie a Crespi e Naldini, poi espulso il portiere del Sant’Agata Naldi e gol del Bagno a Ripoli realizzato da Dilaghi su punizione. Nel secondo tempo del Sant’Agata espulsi dalla panchina Isacco Tagliaferri e fra i giocatori Cresti con i mugellani che finiscono in 9 ma resistono e vincono.

Nel girone F in parità 2-2 lo scontro al vertice fra Daytona e La Pietà. La Laurenziana perde 2-0 sul campo della Virtus Rifredi: Finisce a reti bianche Real Peretola-Rinascita Doccia con i locali che sfiorano più volte il vantaggio.

Nel girone H continua la marcia della capolista Audace Legnaia che batte 5-0 il San Polo senza problemi. La Dinamo Florentia ha vinto 2-1 sul campo del Cobra Kai e sale al secondo posto con mire ambiziose, superando la Sambuca che ha pareggiato 1-1 a Castellina in Chianti.

F. Que.