Promozione Tutte le novità Entusiasmo Lebowski

Sono tante le novità fra le squadre fiorentine di Promozione, come sono anche molte le conferme. Tutte sono al lavoro per rinforzare gli organici per la nuova stagione 2023-24. Vediamo le novità.

Alleanza Giovanile Dicomano. È partito un nuovo progetto con l’allenatore Massimo Massi in panchina e con il diesse Maiani impegnato a rinnovare l’organico. Attualmente i non riconfermati: Coralli, Pantiferi, Bencini e Fantoni. Primo acquisto: De Carlo, portiere proveniente dal Firenze Ovest.

Affrico. Dopo una brillante stagione da matricola, il direttore sportivo Matteo Petrachi prosegue il progetto con la conferma in panchina dell’allenatore Luca Tognozzi, puntando alla riconferma in blocco della rosa.

Centro Storico Lebowski. Si riparte con piena fiducia a Raffaele Ballini direttore sportivo e Simone Gori allenatore con un programma per migliorare il 7° posto della passata stagione. Le prime novità: Cubillos lascia in modo consensuale, Daniele Geri per fine attività, mentre il difensore Paoli e il portiere Zangarelli andranno a giocare in 1ª categoria. Acquisti: Ciancaleoni, attaccante dalla Rignanese e il difensore Rossi dal Malmantile.

Fiesole. La neopromossa ha ingaggiato il nuovo direttore sportivo Luciano Orsi che sta cercando un profilo adatto a guidare la sua squadra in Promozione.

Grassina. La società rossoverde del presidente Tommaso Zepponi conferma a pieni voti l’accoppiata Marco Leo (direttore sportivo) e Marco Cellini (allenatore).

Luco. Dopo l’uscita di scena del tecnico Allori, il diesse Francesco Chiarugi è alla ricerca di un degno sostituto che ancora non c’è.

Porta Romana. Smaltita la delusione della retrocessione, Stefano Carobbi è riconfermato come direttore tecnico, mentre la panchina è stata affidata a Massimiliano Zuzzi ex Fiesole, mentre il direttore sportivo sarà Cesare Barontini. Agli Juniores, i responsabili saranno Raffaele Mele e Luciano Ciprianetti, mentre l’allenatore sarà Dimitri Alessi ex Floria.

San Piero a Sieve. La novità riguarda il nuovo allenatore: Cristiano Signorini, mentre il diesse Matteo Grossi è riconfermato.

Sestese. Dopo la riconferma di Fabrizio Polloni allenatore, la società è al lavoro per rinforzare il gruppo della passata stagione con l’inserimento di giovani interessanti da far crescere. In uscita, Nocentini cl. 2004, difensore che va al Lanciotto Campi.

Settignanese. La neo promossa squadra del presidente Maurizio Romei salita in Promozione dopo 53 anni, riparte con il nuovo direttore sportivo Fabrizio Fattori che subentra a Giuseppe Baccani che passa al Chianti Nord.

Giovanni Puleri