Primavera, obiettivo coppa Italia Eliminata l’Atalanta: è semifinale

Fiorentina

1

Atalanta

0

FIORENTINA: Martinelli; Lucchesi, Krastev, Biagetti; Kayode, Vitolo (57’ Falconi), Amatucci, Nardi (77’ Berti), Favasuli; Distefano, Sené (77’ Toci). All. Aquilani.

ATALANTA: Bertini; Mendicino (78’ Colombo), Tavanti, Tornaghi (18’ Guerini); Falleni, Muhameti, Chiwisa, Ghezzi (78’ Stabile), Regonesi; Bevilacqua (64’ Vavassori), De Nipoti (78’ Palestra). All. Fioretto.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Marcatore: 44’ Distefano.

Firenze - Ormai non conosce più sosta la fame di vittorie della Fiorentina Primavera: dopo la scorpacciata di gol in campionato contro la Juventus e il meritato giro di campo al Franchi di domenica, i baby viola hanno superato per 1-0 anche l’Atalanta in Coppa Italia, strappando il pass per la semifinale del torneo che la squadra di Aquilani avrà il vantaggio di giocare in casa (di nuovo in gara secca) a inizio aprile contro il Genoa, squadra che milita in Primavera 2. Un traguardo centrato sotto gli occhi di Commisso e di tutta la dirigenza che ha permesso all’Under-19 viola di arrivare al penultimo atto della competizione per il quinto anno di fila e di mettere nel mirino anche la possibile "manita" di finali contro una tra Roma, Inter e Sampdoria. A decidere la gara del Torrini (condizionata da freddo e forte vento) è stato un super gol in chiusura di primo tempo di Distefano, che dopo aver saltato due avversari al termine di una progressione, con un destro a fil di palo ha trovato la sua settima rete stagionale. "I ragazzi sono stati bravi, nonostante il livello dell’avversario e il meteo avverso" ha ammesso Aquilani.

Andrea Giannattasio