Podismo, a Firenze torna la gara 'Rosamimosa'

Firenze, 7 marzo 2025 - Torna domani, 8 marzo, a Firenze la gara podistica femminile 'Rosamimosa', giunta alla 38/a edizione. Quest'anno, si legge in una nota, oltre alla corsa competitiva di 8 chilometri e mezzo riservata alle atlete che hanno compiuto almeno 16 anni e che sono in possesso di un certificato agonistico in corso di validità, la manifestazione è aperta anche ai ragazzi delle scuole, che potranno partecipare, al pari delle ragazze, alla camminata ludico motoria di 5 chilometri. Il ritrovo è fissato alle ore 14 allo stadio di atletica Betti in via del Filarete, a Soffiano. Partenza alle 17. 'Rosamimosa' è organizzata dal Gs Le Torri podismo in collaborazione con la Prosport Firenze e associazione Artemisia e il con il patrocinio di Regione Toscana, Uisp, del Comune di Firenze. “È molto bello vedere tanti soggetti stare insieme per un obiettivo comune – sottolinea l'assessora allo sport Letizia Perini -. Faccio i complimenti a chi è riuscito a fare rete e realizzare un appuntamento che ha anche un grande impatto sociale. Nel mondo dello sport la presenza femminile deve recuperare ancora un gap, come del resto avviene in altri settori: è bello, quindi, vedere una donna presidente di una società sportiva, in questo caso il Gs Le Torri, che organizza una gara che non ha solo una forte valenza sportiva". "In generale si parla di sport per tutti ma per le donne è un tema da affrontare ancora di più - ha aggiunto l'assessora - nel mondo femminile l'avvicinamento allo sport ha più difficoltà. E' necessario convincere tante donne a particare sport e magari partecipare a un evento come Rosamimosa. Voglio infine ringraziare il Gs Le Torri e la Prosport".