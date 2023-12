Pelago, la vera forza è il gruppo. Collaborazione con il Viola Park

PELAGO - Il Pelago calcio è una bella realtà ed è presente in Seconda categoria con la formazione dilettanti. Ma il vero punto di forza sono i giovani e la scuola calcio. Nel settore giovanile le squadre Allievi e Allievi B sono nella parte alta delle classifiche, guidate dai mister Riccardo Parentelli e Stefano Torrini. I Giovanissimi sono a metà della graduatoria con allenatore Massimo Franciolini che sta facendo crescere i ragazzi. Mentre nei Giovanissimi B mister Stefano Pasquini, ex allenatore del calcio dilettanti, ha sposato questo progetto di formazione e amalgama dei giovani del gruppo che stanno facendo progressi. Nella scuola calcio sono stati inseriti gli istruttori Riccardo Landini per il 2015 e Gerini per il 2016. Gli anni 2013 e 2014 sono affidati a Davide Cosi. Gruppo importante gli anni 2011-12 mista con allenatori Simone Innocenti e Zeno Schievenin. Il settore giovanile e la scuola calcio sono diretti da Simone Renai, con illustri trascorsi da giocatore nel ruolo di attaccante nel Pelago e nel Pontassieve con due campionati vinti fino ad arrivare al Nazionale Dilettanti.

"Per un piccolo paese come Pelago - afferma Renai - avere circa 180 ragazzi fra settore giovanile e scuola calcio è un risultato di prestigio e da forza a tutto il movimento societario. Importantissimo essere affiliati e in collaborazione con l’Acf Fiorentina. Svolgiamo un proficuo scambio di incontri tecnici e anche corsi al Viola Park seguendo le direttive della Fiorentina. I nostri giovani sono seguiti con particolare attenzione. Infine un appello al Comune perché i lavori al campo sportivo vengano portati a termine nel più breve tempo possibile per fare bene l’attività, dare un futuro ai ragazzi e poter avere delle risorse per andare avanti".

Parole positive del presidente Pelago calcio Massimo Grifoni: "L’Usd Pelago ha molte persone che ci sono vicine con passione e capacità e tanti volontari che ringrazio. Abbiamo iniziato un nuovo cammino e tante sono le difficoltà che ci attendono a cominciare dai lavori per la ristrutturazione dell’impianto sportivo che saranno realizzati in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Ho una grande responsabilità da portare avanti, ma la squadra che abbiamo costruito è pronta a vincere le future sfide".

Francesco Querusti