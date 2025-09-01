Pallanuoto femminile under 14, la Florentia quinta al Waterpolo Arena Festival

Firenze, 1 settembre 2025 – La Rari Nantes Florentia chiude al quinto posto la seconda edizione del Festival di pallanuoto femminile Under 14, disputato con la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia. Un risultato di grande prestigio per le giovanissime biancorosse, che hanno saputo imporsi in sette gare su nove, con 100 gol realizzati e una sola avversaria capace di fermarle: la Rappresentativa Liguria, poi vicecampione nazionale. Nel girone preliminare, la Florentia ha messo in fila quattro successi consecutivi contro Moie (18–4), Aquademia (11–8), Sori Pool Beach (10–7) e Lazio Nuoto (17–11), cedendo di misura solo alla Liguria (10–8). Nella fase finale sono arrivate le vittorie contro Bogliasco 1951 (12–10), Sori Pool Beach (8–7) e Plebiscito Padova (9–6, nella finalina per il quinto posto), a conferma di un percorso solido e in costante crescita.

Al termine della manifestazione, il presidente Andrea Pieri ha commentato con orgoglio: “Questo quinto posto – ha detto - è un risultato che va ben oltre la classifica, perché rappresenta il futuro della nostra società e la conferma di un movimento giovanile in grande salute. Si aggiunge agli ottimi traguardi di una stagione esaltante, chiusa con la promozione in Serie A2 della squadra femminile, la vittoria del campionato paralimpico, la permanenza in Serie A1 della squadra maschile e le oltre dieci medaglie internazionali conquistate dai nostri atleti del nuoto. Non possiamo dimenticare, inoltre, la grande partecipazione della Florentia a tutte le manifestazioni continentali e mondiali, che ci ha visto come la società più rappresentata del nuoto italiano. Sono risultati che testimoniano la solidità del nostro progetto e l’entusiasmo di un’intera comunità sportiva”. Il presidente Pieri ha poi voluto rivolgere un pensiero speciale al main sponsor: “Un ringraziamento particolare va ad Acea, che con il suo sostegno concreto e costante ha reso possibile questo percorso di crescita e di successi. La fiducia dei nostri partner è fondamentale per portare avanti la nostra missione sportiva e sociale, e questi risultati sono anche frutto del loro contributo”.

La classifica finale ha visto trionfare l’Ekipe Orizzonte davanti alla Rappresentativa Liguria e all’AN Brescia, con la SIS Roma quarta e la Rari Nantes Florentia quinta, davanti a realtà storiche come il Plebiscito Padova. Un piazzamento che conferma la Florentia tra le migliori scuole italiane di pallanuoto femminile giovanile.

Risultati completi: RN Florentia – Tm Pn Moie 18-4; Aquademia – RN Florentia 8-11; RN Florentia – Sori Pool Beach 10-7; RN Florentia – SS Lazio Nuoto 17-11; Rappresentativa Liguria – RN Florentia 10-8. Seconda fase: Rari Nantes Florentia - Bogliasco 12 – 10; RN Florentia - Rappresentativa Liguria 7 – 8; RN Florentia - Sori Pool Beach 8 – 7; Plebiscito Padova - RN Florentia 6 – 9.

Classifica finale: Ekipe Orizzonte; Rappresentativa Liguria, An Brescia, Sis Roma, RN Florentia.

Rosa completa Rari Nantes Florentia under 14: Caciagli Margherita, Cecchi Bianca, Ciabbatti Ginevra, Cresci Sara, Corsi Sofia, Scottà Carlotta, Petrini Fiorenza, Panella Giada, Testa Gemma, Hyzer Sylvia, Nannetti Ilaria, Fazio Dalia, Mugnai Vittoria, Cappini Irene. Allenatori Lucia Giannetti – Jacopo Mazzoni.