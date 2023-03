Misericordia e Caldine, 3 punti pesanti

Nel girone H di Seconda categoria niente di nuovo in testa alla classifica con lo scontro al vertice fra San Godenzo-Reggello che finisce in parità per 1-1. A tenere alto l’interesse della giornata le sfide per la permanenza in categoria. Nel derby e scontro salvezza, giocato a Pontassieve, la Vigor Misericordia ha battuto il Santa Brigida per 2-1 con doppietta di Daniele Innocenti, miglior giocatore in campo, mentre per il Santa Brigida il gol è stato realizzato da Pasqui. Successo di valore anche per le Caldine che superano 2-1 la Molinense al termine di una sfida bella e combattuta. Vittoria importante per l’Albereta 72 di San Francesco (Pelago) che batte 1-0 il Sant’Agata con gol di Lottini nella ripresa.

Tre punti d’oro per il Firenzuola che disputa una prova generosa e di carattere prevalendo per 2-1 sul Pelago. Punti pesanti per la formazione dell’alto mugello, allenata da D’Onofrio, che cerca con determinazione di evitare i play out. Vantaggio del Firenzuola al 34’ con Casini e pari al 55’ di Ramaj del Pelago, al 70’ gol decisivo di Baazaoui applaudito dal numeroso pubblico locale. Il San Polo batte la già retrocessa Rontese per 5-0 con quattro reti realizzate nel primo tempo e partita senza storia.

Nelle altre gare la Ludus 90 Valle dell’Arno batte di forza 4-0 il Londa con tripletta di uno scatenato Lucia e gol di Mattolini. Giornata negativa per il Londa che è in piena zona salvezza. Il Sagginale, terzo in classifica, vince in casa per 1-0 col Firenze Sud grazie alla rete al 67’ di Casini Benvenuti. Il Sagginale accorcia le distanze dal Reggello, ma è per il momento escluso dai play off per la forbice dei punti.

F. Que.