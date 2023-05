Memorial Niccolò Galli Floriagafir squadra rivelazione

La Juventus alza la coppa al cielo nel 21’ Memorial Niccolò Galli di calcio giovanile. In finale i bianconeri hanno battuto 2-1, in rimonta, il Milan al termine di una sfida molto bella. Una manifestazione di alto livello tecnico che ha visto la presenza, sui campi di Affrico e Firenze Sud, di 10 blasonate formazioni della categoria Esordienti anno 2010. I fiorentini della Floriagafir sono stati la vera rivelazione del torneo classificandosi al terzo posto, battendo la Roma ai rigori. Arbitri delle finali Denis Sinca ed Eleonora Labate, della sezione Aia di Firenze rappresentata da Simone Galipò. Premiato come miglior giocatore Mattia Guaglianone della Roma, miglior portiere Daniel Capra del Bologna e miglior difensore Alessandro Ghiotto della Juventus. Altre partecipanti erano Bologna, Inter, Monza, Atalanta, Empoli, Pisa.

Testimonial dell’evento il grande campione di basket Giacomo Galanda ‘Legend dello sport’ in rappresentanza di sport e salute. "Tutti i ragazzi - fa presente Galanda - hanno giocato e si sono divertiti nel ricordo di Niccolò. Bisogna soprattutto creare campioni nella vita e non solo nello sport". La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Galli con la presidente Camilla che ha voluto rivolgere un caro ricordo a Franco Vitali. Al termine della premiazione, presentata da Mario Tenerani, la famiglia Galli al gran completo ha voluto ringraziare tutti i partecipanti.

F. Que.