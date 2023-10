Mattagnanese fuori a testa alta: Coppa Divisione B e campionato inizia

Nella Coppa della Divisione di calcio a 5 per società di Serie B nazionale, la Mattagnanese esce al primo turno ma a testa alta. La formazione di Borgo San Lorenzo viene infatti eliminata per aver segnato un gol in meno della Vigor Fucecchio. La classifica del triangolare vedeva le tre squadre concludere il girone tutte a tre punti e con la solita differenza reti. A questo punto il regolamento premia la società che ha segnato più reti e in questo caso la vincitrice è la Vigor Fucecchio.

Questi i risultati delle partite: Mattagnanese-Vigor Fucecchio 2-4, Futsal Pistoia-Mattagnanese 0-2, Vigor Fucecchio-Futsal Pistoia 1-3. Da precisare che il regolamento della Coppa delle Divisione vede in campo le squadre di Serie B, ma con l’obbligo di far giocare solo gli Under 23.

La partita più bella della Mattagnanese è stata la vittoria al palasport di Pistoia per 2-0 al termine di una sfida molto bella, dopo l’imprevista e sfortunata sconfitta interna contro il Fucecchio per 4-2. A Pistoia la Mattagnanese è scesa in campo con la giusta determinazione in una gara equilibrata e con tante occasioni da entrambe le parti. Per i mugellani prestazione maiuscola del portiere Lorini (anno 2005) che è stato decisivo.

Sabato inizierà il campionato di Serie B con la Mattagnanese attesa nella prima giornata dalla difficile trasferta sul campo della Real Casalgrandese di Bologna, calcio d’inizio alle 16.

Questa la composizione del girone C di Serie B a 12 squadre: Arpi Nova, Balça Poggese (Emilia), Boca Livorno, Pontedera, Sangiovannese, Levante (Liguria), Mattagnanese Borgo San Lorenzo, Real Casalgrandese (Emilia), Sant’Agata (Emilia), Bagnolo (Emilia), Futsal Prato, Vigor Fucecchio.

Non c’è una vera e propria favorita con diverse squadre di ottimo livello che puntano all’alta classifica, fra le quali una ambiziosa Mattagnanese che ha rivoluzionato staff tecnico e rosa giocatori, sotto la regia del presidente Tommaso Quartani e vuole essere un punto di riferimento per il territorio e ben figurare a livello nazionale.

F. Que.