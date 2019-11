Firenze, 23 novembre 2019 - Cresce l'attesa per il via della 36esima edizione della Asics Firenze Marathon che domenica 24 novembre, torna puntuale nell’ultima domenica di novembre. La seconda maratona in Italia per numero di partecipanti, la seconda in Italia per numero di iscritti, ancora una volta punto di riferimento per tutto il movimento podistico toscano e non solo. La partenza alle 8.30 da piazza Duomo dove è situato anche l’arrivo, preceduta di 3 minuti dallo start della gara per diversamente abili in handy bike.

Firenze Marathon, rivoluzione viabilità: mappa dei divieti

Per quanto riguarda i protagonisti più attesi della maratona, una defezione dell’ultim'ora riguarda Fatna Maraoui, l’azzurra che detiene tutt’ora il primato delle italiane alla maratona di Firenze fatto nel 2016 con 2:30’52” non sarà al via contrariamente a quanto annunciato, per un problema fisico. Dopo la defezione della Maraoui, l’attenzione per l’Italia si sposta su Elisa Stefani (Asd Brancaleone) che sogna un nuovo primato personale dopo il 2h33’36” fatto a Praga in questa primavera. “Sono molto tranquilla e serena, cercherò di divertirmi come sempre faccio, difficilmente mi faccio prendere dall’emozione o agitazione – fa sapere Elisa – Il sogno ovviamente come ogni atleta è partecipare alle Olimpiadi. Per andare a Tokyo è necessario fare almeno 2h29’30”, qui a Firenze o in primavera darò il massimo"

Il numero dei partecipanti è aumentato alla fine della due giorni dell’Expo, dove era riaperta la finestra delle iscrizioni. Gli iscritti hanno superato la barriera dei 9000, precisamente sono 9025. La curiosità è vedere quanti si schiereranno effettivamente al via e quanti arriveranno al traguardo. La Firenze Marathon è uno degli eventi con minor differenziale tra partiti e arrivati al traguardo. Lo scorso anno erano stati 7585 i classificati ufficiali nel tempo limite di sei ore e 15 mentre erano partiti in 7905. Saranno circa 2500 i volontari lungo il percorso; un centinaio i pace-maker coordinati dalla Fulvio Massini Consulenti Sportivi, quasi 40 le band piazzate lungo il percorso che suoneranno per rallegrare i maratoneti e per fare da ulteriore catalizzatore di pubblico. Tre minuti prima del via della maratona, alle 8.27, partirà la MarathonAbile, la gara per diversamente abili con le “carrozzine”, unica eccezione la gara riservata alle carrozzine per i diversamente abili, che prenderà il via 3 minuti prima della maratona sullo stesso percorso, dove Christian Giagnoni tenterà di ripetersi per la quarta volta.

Tra gli atleti più attesi, in campo maschile, il keniano Asbel Kipsang che nel 2016 a Seoul ha corso la sua miglior maratona in 2h07’30”, ha quindi nelle gambe e nella testa la possibilità di diventare il più veloce di sempre alla maratona di Firenze. Torna con tanta voglia di rivincita anche il 31enne marocchino Hicham Bofars, secondo classificato nel 2018 a Firenze in 2h12’16”, suo primato personale. Nella sfida vi sarà anche l’etiope Gereme Azmeraw Mengistu con primato personale di 2h12’27” firmato a novembre 2016, e l’etiope Nigussie Sahlesilassie Bekele vincitore della maratona di Stoccolma a giugno 2019 con il primato di 2h10’10”. Ancora colori del Kenya con Gilbert Kipleting Chumba che conosce bene l’Italia e ha vinto la Treviso Marathon sia nel 2018 (2h12’19” pb) che nel 2019. Kirui Peter Cheruiyot ha uno dei tempi migliori al mondo in half marathon dove vanta 59’22” fatto a Praga nel 2014 e anche in maratona ha avuto un ottimo trascorso: 2h06’31” nel 2011 a Francoforte la sua miglior prestazione e nel seguire degli anni comunque valide prestazioni e ottimi piazzamenti più volte anche nella top ten della New York Marathon. Marocco ancora sugli scudi con Hicham Amghar vincitore nel 2018 in 1h00’23” della mezza maratona di Marrakech e ora all’esordio sulla distanza di maratona e da Tariq Bamaarouf che vive e si allena in Italia da anni e ha un pb di 2h16:36. Italia rappresentata dal siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Apuane) campione italiano assoluto di maratona nel 2018 a Ravenna con 2h19’14” e da Ahmed Nasef, origini marocchine, un vero stakanovista con decine di maratone in bacheca la migliore delle quali fatta nel 2012 in 2h10’59”. L’anno scorso a Firenze si è piazzato 8°, anche lui è stato campione italiano di maratona nel 2016. A rappresentare la Toscana c’è tra gli altri anche Massimo Mei, vincitore di una Notturna di San Giovanni.

In campo femminile l’etiope ci sarà Tefera Dinknesh Mekash la più veloce sulla carta grazie al personale di 2h23’12” fatto a Francoforte nel 2015 quando si piazzò seconda. Sarà sicuramente avvincente la sfida con la connazionale etiope Amelework Bosho Fekadu, personal best di 2h32’39” e con la keniana Viola Yator che ha 2h30’03”. Occhio anche alla keniana Salina Jebet vincitrice in 2:31:06 dell’Astana Marathon (Kazakhstan) nel 2018. Al via anche la campionessa mondiale di ultramaratona dei 100 km Nikolina Sustic, vincitrice anche per cinque volte consecutive della 100km del Passatore. Quest’anno ha ritoccato il primato personale a Padova in 2h37’55” e ha corso l’ultima maratona a Verona domenica scorsa vincendo in 2h 41’05”. Quest’anno ha corso già 7 maratone tutte sul filo delle 2h40’. Nel 2018 a Firenze si è piazzata in quarta posizione in 2h41’51”, allora suo primato personale. Arriva dal Burundi e ha solo 21 anni Elvanie Nimbona e alla Maratona di Padova di quest’anno si è piazzata seconda in 2h30’28. Italia rappresentata, come detto, da Elisa Stefani (Brancaleone Asti), nona quest’anno alla Maratona di Praga in 2h33’36” e dalla vicentina Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto) che vanta 2h47’54” nel 2016, torna a Firenze per la quarta volta: migliore delle italiane l’anno scorso, ottava, così come nel 2017, mentre e nel 2016 si era piazzata 6à. Esordio per l’ucraina Jess Piasecki che ha un buon personale sulla mezza maratona. In Repubblica Ceca a Usti Nad Labem in settembre di quest’anno ha corso in 1h 11’34”.